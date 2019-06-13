الكشف عن مقاعد ألعاب بتصميم السيارات الرياضية الألمانية بسعر اقتصادي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الشركة الألمانية “شاركون” (Sharkoon) الستار عن أروع وأحدث مقاعد الألعاب والذي تم تسميته Elbrus 3.



زودت الشركة الألمانية الكثير من وسائل الراحة والعملانية في مقعد الألعاب الجديد، وبسبب حب وعشق الشباب إلى ألعاب السيارات، قامت الشركة بتصميم المقاعد على هيئة مقاعد سيارات السباق الشهيرة، ومن أجل توفير أقصى درجات الثبات والاستقرار للمقعد الجديد، أضافت الشركة إطارات من الفولاذ داخل المقعد والقاعدة الخاصة له.



ولقد عددت الشركة الكثير من المزايا الرائعة لمقعد Elbrus 3 الجديد، وقالت أن هذا المقعد يستطيع تحمل لاعبين يصلوا في الوزن إلى 150 كجم بمنتهي الامان والثبات، كما يتناسب المقعد مع عشاق الألعاب بطول قامة حتى 190 سم، ولقد زودت المقعد بنابض ضغط غازي من الفئة 4 كي يزيد من قدرة تحمله.

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ومن مزايا Elbrus 3 كذلك، إتاحته العديد من أوضاع الجلوس عليه ليناسب جميع احجام واحتياجات عشاق الألعاب، إلى جانب تعديل وضع مسند الظهر وارتفاع الجلوس يتيح المقعد Elbrus 3 أيضا إمكانية تعديل وضع مساند الأذرع من حيث الارتفاع والطول والزاوية الأفقية.



ومن وسائل الراحة التي أضافتها الشركة الألمانية للمقعد Elbrus 3 هو تغطيته بكسوة ناعمة من الجلد الصناعي لتوفير المزيد من راحة الجلوس، ويأتي مقعد الألعاب مزوداً بخمس عجلات قياس كل منهما 60 ملم، وقد تم تصميم هذه العجلات لتتناسب مع الأرضيات المستوية في الغرف الداخلية.

وأعلنت الشركة الألمانية “شاركون” عن توفر مقعد الألعاب Elbrus 3 للعملاء نظير سعر يبلغ 260 يورو (1105 ريال).