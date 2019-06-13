جيب جراند شيروكي 2021 الجيل القادم تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تم تقديم جيب جراند شيروكي الجيل الرابع منذ 10 أعوام في معرض نيويورك للسيارات.. ما يعني جاهزيته لإعادة تصميم معتبرة للجيل الجديد. وقد رُصدت جراند شيروكي 2021 مؤخراً أثناء اختبارها بتمويهات كثيفة، وإن كنا نلاحظ شبكة التهوية المسحوبة للوراء فوق فتحة الهواء السفلية الكبيرة، مع سقف أكثر سطحية وقاعدة عجلات أطول لتوفير داخلية أكثر رحابة. لا نعلم الكثير عن الموديل حالياً ولكن أشارت تقارير غير مؤكدة إلى اعتماده على نسخة معدلة من منصة الفا روميو جورجيو، وتكشف الصور بوضوح عن نظام تعليق خلفي مستقل.

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