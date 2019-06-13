كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هواوي تخطط لاقتحام مجال السيارات ذاتية القيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط شركة هواوى الصينية للتوجه خلال العامين المقبلين لصناعة السيارات ذاتية القيادة، وفقا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتعاونت شركة هواوي مع كلا من Beijing new automobile و changan الصينية، العديد من شركات السيارات الآخرى.

Advertisements

وقال "دانج ونشوان" كبير مهندسين هواوى، "ستتعاون هواوى مع شركات السيارات لتصميم المركبات، وبحسب فهمى فإننا نعمل معاً من أجل تطوير سيارة سيتم شحنها عام 2021 أو 2022 باستخدام مكونات ذاتية".

وأشار وانشوان إلى أنه من المرجح طرح السيارة أولاً فى الصين، ثم التحرك نحو المستوى الدولى والدخول فى الأسواق الأوروبية.

وتحدد معايير الصناعة للسيارات ذاتية القيادة مستويات الاستقلال الذاتى الذي يمكن للسيارة الوصول إليها، بالنسبة لشركة هواوى سيكون المستوى الرابع هو ثانى أعلى مستوى.