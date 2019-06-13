التفاصيل الكاملة لاتفاقية تعاون "المنار" و"توتال العالمية" لتوزيع زيوت elf حصريًّا في مصر

أعلنت شركة المنار للتجارة والتوزيع، إحدى شركات مجموعة المنار المتخصصة في تصنيع وتوزيع سوائل وقطع غيار السيارات، عن توقيع اتفاقية مع شركة توتال العالمية للخدمات النفطية لبدء التوزيع الحصري للعلامة التجارية لمجموعة زيوت elf التي تنتجها شركة توتال العالمية.

يأتي هذا الاتفاق لتصبح شركة المنار للتجارة والتوزيع هي الموزع الحصري في مصر للعلامة التجارية لمجموعة زيوت elf والتي تضم زيوت المحرك، زيوت الفرامل، زيوت الفتيس، وزيوت الهيدروليك، والشحوم، وتأتى العلامة التجارية لمجموعة زيوت elf كواحدة من العلامات الرائدة في أوروبا و الشرق الأوسط، كما تعد elf العلامة التجارية المعتمدة في مجال الزيوت لأشهر أنواع السيارات في العالم.

وبموجب الاتفاق الموقع بين شركتي المنار للتجارة والتوزيع وتوتال فإنه سيتم تصنيع مجموعة زيوت elf بالكامل داخل مصانع شركة توتال العالمية في منطقة برج العرب بالإسكندرية.

وقال أحمد نوارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة المنار: "تحرص مجموعة المنار منذ نشأتها عام 1975 على التعاون مع كبرى الكيانات العالمية في أوروبا وأمريكا في مجال سوائل السيارات وقطع الغيار الأصلية لكبرى شركات السيارات الأوروبية، ويأتي تعاوننا مع شركة توتال العالمية استكمالاً لقصة نجاحنا القائمة على التعاون مع أكبر العلامات التجارية العالمية المتخصصة في تصنيع سوائل وقطع غيار السيارات، وتدعيمًا لرؤيتنا في أهمية تقديم منتجات للجمهور المصري تتميز بالجودة الفائقة والأسعار التي تناسب المستهلك المصري، كما نضع في شركة المنار نصب أعيننا أهمية عنصر الجودة والأمان لعملائنا من خلال تقديم منتجات أصلية تحافظ على جودة الأداء، حيث أنها تخضع لأعلى معايير السلامة والجودة المهنية، حيث تلتزم الشركة بالتعامل بنظام الجودة منذ نشأتهاعام 1975 وذلك من خلال المنتجات التي نقوم باستيرادها، أو بتوزيعها، أو تصنيعها أو تصديرها لعملاء مجموعة شركات المنار في أفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف "نوارة": "وجود منتج عالي الجودة مثل مجموعة زيوت elf يحمل اسم شركة توتال العالمية، ويحظى بثقة كبار مصنعي السيارات في أوروبا، يناسب جميع أنواع السيارات سواء التي تعمل بالديزل أو البنزين، بالإضافة إلى أنه يتم تصنيعه بالكامل داخل المصانع المصرية كل هذا يعد بمثابة شهادة جودة على استقرار وتقدم وضع الصناعة في مصر، وتميز الأيدي العاملة المصرية، مضيفًا: " سوق الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا لمجالات كثيرة ومختلفة منها مجال زيوت المحركات، وحرص الشركات والكيانات العالمية الكبرى على التواجد والاستثمار في مصر بمثابة شهادة الجودة على ثبات مناخ الاستثمار وتقدمه".

يذكر أن مجموعة زيوت elf ظهرت في الأسواق الفرنسية لأول مرة عام 1967 من خلال شركة مملوكة للحكومة الفرنسية ثم تحولت إلى شركة خاصة عام 1994، حتى بدأت شركة توتال العالمية التي تعد رابع أكبر شركة في إنتاج الزيوت على مستوى العالم في تصنيع مجموعة elf عام 2000.