كيا تستعرض شاشة عداداتها الرقمية الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت كيا اليوم عدة صور تشويقية لكروس اوفر اكسيد القادمة، والتي تكشف عن شاشة عداداتها الرقمية الجديدة.

ستكون كيا اكسيد الجديدة هي أولى موديلات الصانعة الكورية التي تأتي مع شاشة عدادات 12.3 إنش فور إطلاقها بالأسواق لاحقاً هذا العام، حيث ستأتي الشاشة بدقة عالية قدرها 1920×720 بكسل كي تعرض مزيد من المعلومات التي تتضمن إرشادات ملاحية تفصيلية، بجانب تنبيهات صوتية ومرئية من أنظمة السلامة المختلفة، مع القدرة على الاتصال بالهواتف.

أعلنت كيا أنها ستوفر هذه الشاشة في طراز اكسيد كخيار إضافي، قبل أن تبدأ بطرحها في طرازاتها الأخرى بالمستقبل القريب، والتي تأتي بشكل أساسي كي تعرض أهم المعلومات أمام السائق مباشرة بطريقة واضحة دون تشتيت أو وجود أي عائق بصري بين السائق والشاشة.

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يذكر أن كروس أوفر كيا اكسيد تأتي لملء الفراغ ما بين كروس أوفر سبورتاج المدمجة وستونيك الصغيرة، وقد تضمنت الصور الأخيرة استعراض لمظهر الطراز الجديد الخارجي من مختلف الزوايا، حيث تظهر بشكل كروس أوفر هاتشباك.

هذا ويتوقع ألا تتوفر كيا اكسيد القادمة بخيار دفع رباعي، ولكنها بدلاً من ذلك قد تحمل أنماط قيادة تسمح ببعض القيادة الخفيفة على الطرق الوعرة بعض الشئ، كما يحتمل أن أن يتم تدشين نسخة هايبرد قابلة للشحن منها بجانب خيارات محركات البنزين التقليدية، حيث سيتم الكشف عن الكروس أوفر الجديدة كلياً يوم 26 يونيو المقبل.