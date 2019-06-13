يوتيوبر قام بتعديل سيارته بي ام دبليو M4.. وكان رد الشركة قاسياً

الخليج ٣٦٥ نت – تعرض يوتيوبر بريطاني لموقف لن ينساه أبدا، كاد أن يفقد بسببه سيارته بي ام دبليو M4، ونصح كل من يشتري سيارة بطريقة التمويل أن يقرأ عقود شراء السيارات جيداً قبل توقيعها، خاصة تلك البنود المكتوبة بخط صغير.



ترجع وقائع قصة اليوتيوبر البريطاني ( ريكاردو سينيور ) إلى شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك حينما قام بشراء سيارة بي ام دبليو M4 في صفقة تمويل تضمنت دفعة أولى 3000 جنيه استرليني، ودفعات شهرية بقيمة 600 جنيه استرليني.

بعد أن استلم ريكاردو السيارة قرر عرضها على يوتيوب بعد إجراء تعديلات عليها تضمنت تركيب شاحن تيربو هجين ونظام التبريد بالميثانول ونظام عادم معدل بالكامل وغيره، ونتيجة لذلك ارتفعت قدرة بي ام دبليو M4 من 444 حصان إلى 720 حصان.

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إلا أن هذه التعديلات أغضبت بي ام دبليو كثيراً وطالبته بفسخ التعاقد بينهما، واسترداد باقي ثمن السيارة بالكامل، معللة أن ما أجراه على السيارة يعتبر خرقاً للعقد الذي وقع عليه.

وبالفعل كانت توجد شروط جزائية في العقد لم يقرأها ريكاردو، تفيد بإلغاء إتفاقية التمويل بين الطرفين في حال إجراء تعديلات على السيارة قبل انتهاء سداد كامل الأقساط، وطالبته الشركة بباقي الأقساط، أو تحويله للشئون القانونية والحجز على الـ M4 وبيعها من خلال مزاد علني.



وقام ريكاردو بتسجيل مشكلته مع بي إم دبليو وعرضها على قناته على يوتيوب، وقال: ”إذا لم أدفع ثمن السيارة بحلول الأسبوع القادم فإنهم يهددون باسترجاعها وربما يعرضونها للبيع في المزاد العلني ويبيعونها بأي سعر ومن ثم يرسلون لي فاتورة بما بقي من الدين”، وأعرب عن استيائه من تصرفات الصانعة الألمانية محذراً المشاهدين من ضرورة قراءة أي عقد قبل التوقيع عليه والتأكد من كافة بنوده.



لكن في النهاية استطاع ريكاردو تجميع باقي أقساط سيارته من أصدقائه ودفعهم لبي ام دبليو، وكان ذلك بمثابة درس قوي لن ينساه.