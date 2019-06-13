“بالفيديو” هكذا يضبط المرور السري قائدي السيارات المتهورين على الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الإعلامي “سعود الشيباني” مقطع فيديو، يُظهر لحظة إيقاف رجال المرور السري عدداً من المتهورين كانوا يقودون سياراتهم بسرعات تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وبعضهم كان يناور بالسيارة بين السيارات الأخرى معرضاً نفسه وقائدي السيارات الأخرى للخطر.

وأوضح الفيديو قيام أحد رجال المرور بتوجيه قائدي الدوريات السرية عبر الجهاز اللاسلكي لاعتراض السيارات المسرعة وإيقافها بعد إبطاء سرعاتها تدريجياً واقتيادها إلى جانب الطريق لضمان سلامة قائدها وقائدي السيارات الأخرى المستخدمة للطريق.

وتحدث قائد الفريق مع عدد من المتهورين بعد إيقافهم واحتساب المخالفات المرورية عليهم، وسؤالهم عن الدافع لقيادتهم بهذه السرعات العالية، أجابوا بأنه لا يوجد مبرر لما قاموا به، وأقروا بخطئهم وتعهدوا بعدم تكرار ذلك مرة أخرى.