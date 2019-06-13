كتب: باسل الحلواني
يأتي إعلان شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، عن الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة "نافارا"، ليكشف عن واحدة من أفضل السيارات الـ"بيك أب"، سواءمن حيث الأداء، أو الملامح التصميمية.
وشهدت "نافارا"، العديد من التحسينات على نظام الدفع، ومجموعة التعليق، كما تم تزويدها
وتحمل السيارة محركاً، مزود بشاحن تربو مزدوج، يعمل بالديزل، بقوة 120 كيلووات/163 حصان، يتوافق مع معايير المواصفة الأوروبية للعادم "يورو 6 دي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الكشف عنها.. تعرف على مواصفات الجيل الجديد من "نيسان نافارا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.