بعد الكشف عنها.. تعرف على مواصفات الجيل الجديد من "نيسان نافارا"

كتب: باسل الحلواني

يأتي إعلان شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، عن الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة "نافارا"، ليكشف عن واحدة من أفضل السيارات الـ"بيك أب"، سواء

من حيث الأداء، أو الملامح التصميمية.

وشهدت "نافارا"، العديد من التحسينات على نظام الدفع، ومجموعة التعليق، كما تم تزويدها

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NissanConnect

بنظام الملتيميديا، بالإضافة إلى زيادة معايير راحة القيادة في كابينة القيادة.

وتحمل السيارة محركاً، مزود بشاحن تربو مزدوج، يعمل بالديزل، بقوة 120 كيلووات/163 حصان، يتوافق مع معايير المواصفة الأوروبية للعادم "يورو 6 دي".