اخبار السيارات

كريم تطرح خدمة النقل الجماعي بالحافلات في المملكة

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هالة الوصيف 0 تبليغ
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الخليج ٣٦٥ نت – وافقت هيئة النقل العام على بدء خدمة “كريم” للنقل الجماعي بالحافلات بالمملكة مقابل الدفع نقداً، وستتوفر قريباً خيارات سداد متنوعة، كمحفظة كريم على التطبيق أو باستخدام بطاقة ائتمان مسجّلة.

وستبدأ الشركة نشاطها في جدة بمسارات على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز وطريق الأمير سلطان، بتكلفة تبدأ من 3 ريالات للرحلة الواحدة، وستكون الخدمة أوفر بأكثر من 60% من خدمات حجز السيارات التقليدية.

وأضافت أن العملاء سيتمكنون من التحقق من توفر الحافلات التي تتسع مبدئياً لـ 13 راكباً عبر تطبيق “كريم باص”، وهو منفصل عن تطبيق حجز السيارات، مع إمكانية متابعة وصولها وحجز مقعد لهم، موضحة أن الخدمة ستسمح باستقلال الركاب أثناء الرحلة.

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