التفاصيل الكاملة لاتفاقية تعاون "المنار" و"توتال العالمية" لتوزيع زيوت elf حصريا في مصر

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة المنار للتجارة والتوزيع، إحدى شركات مجموعة المنار المتخصصة في تصنيع وتوزيع سوائل وقطع غيار السيارات، عن توقيع اتفاقية مع شركة توتال العالمية للخدمات النفطية لبدء التوزيع الحصري للعلامة التجارية لمجموعة زيوت elf التي تنتجها شركة توتال العالمية.
يأتي هذا الاتفاق لتصبح شركة المنار للتجارة والتوزيع هي الموزع الحصري في مصر للعلامة التجارية لمجموعة زيوت elf والتي تضم زيوت المحرك، زيوت الفرامل، زيوت الفتيس، وزيوت الهيدروليك، والشحوم، وتأتى العلامة التجارية لمجموعة زيوت elf كواحدة من العلامات الرائدة في أوروبا و الشرق الأوسط، كما تعد elf العلامة التجارية المعتمدة في مجال الزيوت لأشهر أنواع السيارات في العالم.
وبموجب الاتفاق الموقع بين شركتي المنار للتجارة والتوزيع وتوتال فإنه سيتم تصنيع مجموعة زيوت elfبالكامل داخل مصانع شركة توتال العالمية في منطقة برج العرب بالإسكندرية.
وأضاف "نوارة" : "وجود منتج عالي الجودة مثل مجموعة زيوت elf يحمل اسم شركة توتال العالمية، ويحظى بثقة كبار مصنعي السيارات في أوروبا، يناسب جميع أنوع السيارات سواء التي تعمل بالديزل أو البنزين، بالإضافة إلى أنه يتم تصنيعه بالكامل داخل المصانع المصرية كل هذا يعد بمثابة شهادة جودة على استقرار وتقدم وضع الصناعة في مصر، وتميز الأيدي العاملة المصرية، مضيفا: " سوق الاستثمار في مصر أصبح جاذبا لمجالات كثيرة ومختلفة منها مجال زيوت المحركات، وحرص الشركات والكيانات العالمية الكبرى على التواجد والاستثمار في مصر بمثابة شهادة الجودة على ثبات مناخ الاستثمار وتقدمه".
يذكر أن مجموعة زيوت elf ظهرت في الأسواق الفرنسية لأول مرة عام 1967 من خلال شركة مملوكة للحكومة الفرنسية ثم تحولت إلى شركة خاصة عام 1994، حتى بدأت شركة توتال العالمية التي تعد رابع أكبر شركة في انتاج الزيوت على مستوى العالم في تصنيع مجموعة elf عام 2000.
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