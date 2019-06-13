"أودي" تكشف عن الجيل الجديد من "إيه 6 أولرود كواترو"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت عملاق صناعة السيارات "أودي"، عن الجيل الجديد من أيقونتها الشهيرة ، والتي شهدت طفرة كبيرة في تصميمها.

ويعد الجيل الجديد من سيارة "أودي"، هو الجيل الرابع المخصص للطرق الوعرة، والذي يتمتع بخواص

التصميم الفريد الأكثر خشونة، وإمكانيات رباعية منها رفع معدل السيارة عن سطح الطريق، والدفع على كل العجلات، وتزويد السيارة بأنظمة تحذير للسائق عند الميل الشديدالذي يهدد بانقلاب المركبة.

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و تعتمد السيارة على نظام هايبرد خفيف، وتحمل محركاً 3.0 لترات، مكون من 6 أسطوانات، ، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

ومن المنتظر أن تطرح "أودي"، السيارة الجديدة منتصف العام القادم، فيما لم يتم الإعلان عن الأسعار حتى الآن.