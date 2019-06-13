طمس رقم هيكل السيارة مخالفة مرورية.. هذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من طمس رقم هيكل السيارة أو محاولة طمسه. وكانت التغريدة، كالتالي: “طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٧)”. يُذكر أن جدول المخالفات رقم 7 تضمن فرض غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال مع حجز السيارة حتى إزالة المخالفة، عقوبة لطمس رقم هيكل السيارة أو محاولة طمسه.

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