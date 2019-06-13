جمس يوكون دينالي 2021 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت عدسات المصورين التجسسيين مؤخراً من التقاط عدة صور للجيل التالي من جمس يوكون 2021 أثناء اختباره، فيما يبدو من العجلات المميزة أنها نسخة دينالي الأعلى.

بعد انتشار التقارير حول بدء جنرال موتورز العمل على تطوير الجيل التالي من سيارات الـSUV كاملة الحجم الخاصة بها، وهو ما أكدته المجموعة الأمريكية في تصريح رسمي، أشارت التوقعات أنها ستأتي كموديلات 2020، إلا أنه حسب أحدث المعلومات المتاحة، يبدو أنها ستكون في الواقع موديلات 2021، والتي سيتم تدشينها إما نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل.

من المتوقع أن تتشارك جمس يوكون الجديدة كلياً الكثير من مكونات الشاصيه وخيارات المحركات مع سيارات بيك اب جمس سييرا 1500 وشيفروليه سلفرادو 1500، رغم أن الـSUV الكاملة ستأتي مع نظام تعليق خلفي مستقل، حسب ما نراه في هذه النسخة الاختبارية بالصور التجسسية..

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أما فيما يتعلق بخيارات المحركات، فمن المتوقع أن تتضمن محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر، إضافة إلى إمكانية طرح نسخة بمحرك تيربو ديزل 6 سلندر سعة 3 لتر.

هذا وسوف تواجه جمس يوكون دينالي 2021 الكثير من المنافسين أمثال فورد اكسبيديشن وتويوتا سيكويا ونيسان باترول، حيث ننتظر لنعرف مدى القدرة التي ستقدمها سيارة SUV مع نظام التعليق الخلفي المستقل.