“هيئة النقل العام” طرح مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة النقل العام عن طرحها لمسودة شروط وضوابط ترخيص مزاولة نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير إلكترونياً. واشترطت الهيئة عدة شروط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة النشاط، من أبرزها: تسديد ضمان مالي قدره 250 ألف ريال.

توفير ما لا يقل عن 50 سيارة كحد أدنى لممارسة نشاط تأجير السيارات إلكترونياً.

تحمل السيارات شعارات تعرّف بالمنشأة. وأخيراً، فقد أعلنت الهيئة عن تلقيها الاقتراحات والآراء حيال المسودة من 11 إلى 25 يونيو 2019 عبر: [email protected]

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