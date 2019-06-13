معايير درجات الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات.. هل هي دقيقة؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح الدكتور “خالد الزعاق” عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وُضعت للتقريب وليست للتحقيق، وغالباً تكون قراءتها غير دقيقة.

وأشار الزعاق إلى أن السبب في ذلك أنها لا تُراعى فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.

يُذكر أن الكثير من مناطق المملكة والخليج العربي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة مع حلول الصيف، لذا يلجأ البعض إلى الاعتماد على معايير الحرارة بالسيارات ولوحات الطرق للتعرف على درجات الحرارة.