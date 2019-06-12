كاديلاك اسكاليد 2021 تظهر من الخارج والداخل أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد كاديلاك لإعادة تصميم اسكاليد الرائدة في مجالها مع رصد الجيل القادم أثناء اختباره في ديسمبر الماضي، ومنذ ذاك الحين وقد تسربت تفاصيل عن السيارة مثل شاشة معلومات ترفيهية عملاقة، والآن لدينا صور تجسسية للداخلية تثير الشكوك حول هذه التسريبات.

الأسبوع الماضي، ادعت مصادر أن اسكاليد القادمة ستأتي بشاشة ضعف حجم شاشة العرض الحالية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، لتنافس شاشات تيسلا موديل 3 و S التي تصل أحجامها إلى 17 إنش، ولكن الصور الأخيرة تكشف عن شاشة أصغر بكثير مما توقعنا.

مع ذلك أكدت المصادر أن الشاشة العملاقة قد تكون خياراً سيتوفر لاحقاً عقب إطلاق اسكاليد الجديدة في 2020.. أما الشاشة التي نراها هنا فلا تزال أكبر حجماً من شاشة اسكاليد الحالية ولكن بشكل معتدل.

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كما نلاحظ صفاً من الأزرار لاختيار الجير بجوار الشاشة، وفتحات تهوية أسفلها.. وقد كشفت صور تجسسية سابقة عن تبنّي اسكاليد للغة تصميم كاديلاك الحديثة مع تمويه تفاصيل التصميم العصرية.

بالنسبة لمولدات الطاقة المحتملة فتشمل محرك V8 سعة 6.2 لتر الحالي مع إمكانية توفر محرك توربو مزدوج سعة 4.2 لتر، ونسخة هجينة محتملة كذلك.