فيات كرايسلر حاولت الاندماج مع فورد وفشلت الصفقة.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – فيات كرايسلر سحبت عرضها بالاندماج مع رينو الأسبوع الماضي ولكن يبدو أن رينو لم تكن الخيار الأول للشركة، حيث كشف بيل فورد، رئيس مجلس إدارة فورد في مقابلة أخيرة أنه أجرى محادثات مع سيرجيو مارتشيوني، الرئيس الراحل لفيات كرايسلر، حول اندماج محتمل بين الاثنين.

فورد رفضت الفكرة، ليصرح بيل فورد: “كانت لدينا تحدياتنا وظروفنا الخاصة، والاندماج مع شركة أخرى لم يكن ليساعدنا في حل هذه المشاكل، بل سيساهم في إبطائنا”.

وبينما ترفض فورد فكرة الاندماج، الشركة متقبلة للتعاون والشراكة مع آخرين كما فعلوا العام الماضي مع فولكس فاجن وريفيان وغيرهم، ويتوقع فورد استمرار هذا التوجه الذي يساعد في خفض نفقات الإنتاج والتسريع من عمليات التطوير.

الكثير من صانعات السيارات حالياً تتجه نحو الشراكة في مجالات مختلفة، مع تعاون بي ام دبليو وجاكوار لاند روفر في تطوير وحدات القيادة الكهربائية للجيل القادم، وتعاون جنرال موتورز وهوندا لبناء سيارة ذاتية القيادة، وتعاون هيونداي واودي في السيارات الهيدروجينية.