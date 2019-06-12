هيونداي باليسيد 2020 تكشف عن أسعارها العالمية

الخليج ٣٦٥ نت – ستصل هيونداي باليسيد 2020 للأسواق قريباً لتعلن الشركة عن بداية سعرها عالمياً من 31,550 دولار (118,000 ريال).. ونبدأ بنسخة SE الأساسية التي تأتي بتصميم أنيق وشبكة تهوية جريئة محاطة بمصابيح أمامية أوتوماتيكية ومصابيح LED نهارية، مع زجاج حامي للخصوصية وجنوط 18 إنش. داخلية السيارة تشمل مكيف هواء وشاشة عرض 8 إنش وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو وعدد واسع من أنظمة السلامة ومساعدة السائق. نسخة باليسيد SEL تبدأ من 33,500 دولار (125,000 ريال) وتشمل شبكة تهوية كرومية مع حدائد حمل أمتعة فضية على السطح وداخلية أكثر فخامة بفضل المقود الجلدي وإمكانية تدفئة وتهوية المقاعد الأمامي والمزيد. Advertisements وأخيراً نسخة باليسيد ليميتد بسعر 44,700 دولار (167,000 ريال) تتمتع بشبكة تهوية “فاخرة” حسب وصف الشركة وفتحة سقف مزدوجة ومساحات مستشعرة للأمطار وجنوط 20 إنش، وفي الداخلية نرى جلود نابا الفاخرة ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش والمزيد. وتأتي جميع النسخ بمحرك V6 سعة 3.8 لتر بقوة 291 حصان وعزم دوران 355 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع رباعي اختياري بسعر 6,300 ريال.

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