40 صورة تستعرض كيا كادينزا 2021 المحدثة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا رسميا عن كادينزا 2021 فيس ليفت، وهي تأتي بتحديثات خارجية وداخلية تجعلها أكثر أناقة ورقيًّا. للتفاصيل الكاملة: كيا كادينزا 2021 الشكل المحدث تدشن رسميا مقرر توافر السيدان الكورية متوسطة الحجم في أسواق الخليج خلال النصف الأول لـ 2020، وحتى حلول موعد تجربتنا لها، دعونا نلقي نظرة تفصيلية عليها بالصور:

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