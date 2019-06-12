“بالفيديو والصور” شاهد زنزانة كارلوس غصن في سجن طوكيو

الخليج ٣٦٥ نت – سمحت إدارة سجن طوكيو المركزي لعدد من الصحفيين والمراسلين الأجانب بالتجوال داخل السجن مع تصوير المنشآت والخدمات داخله، خاصة الزنزانة التي كان يحتجز فيها كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة السيارات نيسان، وعلقت إدارة السجن للصحفيين على وضع زنزانة غصن السابقة قائلة: “نعتقد أن الظروف جيدة”.

جاءت تلك الإجراءات عقب الإنتقادات والهجوم على إدارة السجن واتهامهم بتردي حالة السجن خاصة الزنزانة التي حجز بها غصن والتي تم وصفها بالسيئة.



وكانت وكالات الإعلام قد وجهت انتقادات عنيفة لإدارة السجن بسبب اتهام كارول غصن زوجة رئيس نيسان السابق لإدارة السجن بمعاملة زوجها معاملة فظة، وأن كارلوس غصن كان ينام على حصيرة داخل الزنزانة، وهو ما دعا الحكومة اللبنانية لشراء فراش وإرساله إليه.



وذكرت تقارير صحفية، أن خلال فترة توقيف غصن في السجن كان قد خسر من وزنه وعانى من النظام الغذائي القائم على الأرز، ولم يتمكن من التواصل مع عائلته ولا حتى الاتصال بابنته يوم عيد ميلادها.

Advertisements



لكن المسؤولين في السجن نفوا جميع هذه الاتهامات، وقدموا المكان للصحفيين على أنه نموذجي إذ يحافظ أكثر من 800 موظف على نظافته وترتيبه، ولولا الأقفال على الأبواب والحرّاس الذين يجوبون الممرات، لكان يمكن اعتبار المنشأة مستشفى لا سجنًا.

الجدير بالذكر فإن كارلوس غصن كان قد تم توقيفه في 19 نوفمبر من العام الماضي وقضى 108 أيام في السجن، وخرج منه بكفالة مالية ضخمة، ومن ثم تم سجنه مرة أخرى بعد وقت قصير وقضى 21 يوما قبل الإفراج عنه بكفالة مجددا، وما زالت القضايا المرفوعة ضده منظورة أمام المحكمة.