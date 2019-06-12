"بنتلي" تكشف موعد طرح سيارتها الخارقة الجديدة

كتب: باسل الحلواني كشفت شركة صناعة السيارات "بنتلي"، موعد طرح سيارتها الجديدة الفارهة "فلاينج سبير"، حيث أكدت الشركة أن السيارة سوف يتم طرحها في الأسواق العالمية بنهاية العام الجاري. بنهاية العام الجاري. وتحمل السيارة محركاً يعمل بالبنزين، سعة 6 لترات، مكون من 12 أسطوانة، بقوة 467 كيلووات/635 حصان، Advertisements بعزم 900 نيوتن متر. وتستطيع السيارة الجديدة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، في حوالي 3.8 ثانية. وتأتي "فلاينج سبير"، بطول 5.30 متر، مع قاعدة عجلات بطول 3.20 متر، في حين يبلغ وزنها حوالي2.5 طن.

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