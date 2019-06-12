السيارات الهجينة تواصل تفوقها على "الكهربائية" بالولايات المتحدة

كتب: باسل الحلواني
واصلت مبيعات السيارات الهجينة، تفوقها على مبيعات السيارات الكهربائية، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفعت هذا العام بحوالي 3.8 %، فيما سجلت العام الماضي ارتفاعاً يقدر بـ 2.7%.
وتوقع عدد من الخبراء والمتخصصين، أن تواصل مبيعات السيارات الهجينة ارتفاعها خلال العام القادم، بمعدل 6.4%، ثم تصل إلى حوالي
جدير بالذكر أن موديلات "تويوتا" الهجينة، حققت أفضل مبيعات لها
والسيارات الهجينة، أو الهايبرد، تعبير يطلق على السيارات التي تحتوي على محركين كهربائي وبنزين، وهذه السيارة بدأت لأول مرة شركة فورد في إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ارتفاع أسعار البنزين والمشتقات النفطية بشكل خيالي قبل بضعة سنوات.
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