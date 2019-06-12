السيارات الهجينة تواصل تفوقها على "الكهربائية" بالولايات المتحدة

كتب: باسل الحلواني

واصلت مبيعات السيارات الهجينة، تفوقها على مبيعات السيارات الكهربائية، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفعت هذا العام بحوالي 3.8 %، فيما سجلت العام الماضي ارتفاعاً يقدر بـ 2.7%.

وتوقع عدد من الخبراء والمتخصصين، أن تواصل مبيعات السيارات الهجينة ارتفاعها خلال العام القادم، بمعدل 6.4%، ثم تصل إلى حوالي

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15%، بحلول عام 2025، وعزا الخبراء ذلك إلى أن التكنولوجيا التي تعتمد عليها السيارات الهجينة، ما زالت أرخص بكثير من البطاريات الكهربائية، كما أنها لا تحتاج لزمن طويل لإعادة شحنها.

جدير بالذكر أن موديلات "تويوتا" الهجينة، حققت أفضل مبيعات لها

في السوق الأمريكية، كما طرحت شركة فورد نسخ جديدة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض "الهجين"، التى من المتوقع أن تحقق أقوى المبيعات خلال الفترة القادمة.

والسيارات الهجينة، أو الهايبرد، تعبير يطلق على السيارات التي تحتوي على محركين كهربائي وبنزين، وهذه السيارة بدأت لأول مرة شركة فورد في إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ارتفاع أسعار البنزين والمشتقات النفطية بشكل خيالي قبل بضعة سنوات.