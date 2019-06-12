“تويوتا عبداللطيف جميل” تستعد لعرض جديدها في معرض مستلزمات السيارات للمرأة الثاني

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن اعلنت تويوتا عبداللطيف جميل عن مشاركتها في معرض مستلزمات السيارات للمرأة الثاني والذي سيفتتح ابوابه يوم 13 يونيو 2019 بمعارض الظهران الدولية وحتى 15 يونيو من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً للأفراد والعائلات, فهي تستعد اليوم لتجهيز جناحها للزوار في المعرض بعرض سياراتها من خلال منصة تستعرض ابرز واجدد سيارات تويوتا في المنطقة.

حيث اكملت تويوتا عبداللطيف جميل استعداداتها لعرض جديدها من السيارات في السوق السعودي والتي استطاعت من خلالها قلب الكثير من المفاهيم حول صناعة السيارات اليابانية بما تضمه سياراتها الجديدة ذات التقنية والمواصفات المتميزة من وسائل الراحة والرفاهية والقوة وجودة الصناعة التي تضاهي أفضل ما تقدمه الشركات العالمية المنافسة في مجال صناعة السيارات.

وحرصت شركة تويوتا الرائدة في صناعة السيارات والسبّاقة دائما عندما يأتي الحديث عن الابتكار والتكنولوجيا الخاصة بالسيارات على التواجد المميز في المعارض وإبراز الإمكانيات من خلال عرض سياراتها في المعرض والتي تحمل مفهوماً ورؤية جديدة في مزايا وخصائص السيارات ، وحسب ما وصلنا تويوتا ستقوم بالكشف عن سيارات جديدة من سياراتها ذات التقنيات العالية والتي نتوقع ان تلقى اقبال كيير من الزائرين لمشاهدة هذه السيارت عن قرب.