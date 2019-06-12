جي إم سي سييرا 2019 الجديدة كليا تصل إلى معارض الجميح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – استقبلت معارض شركة الجميح للسيارات، أحد أكبر وكلاء شركة جنرال موتورز لسيارات شفرولية وجي ام سي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط؛ سيارة جي إم سي سييرا 2019، والتي أعيد تصميمها بالكامل لتصبح أكثر قوة وأخف وزناً وبمقصورة أكبر من ذي قبل.

ويتضمّن الجيل الخامس من عائلة “سييرا” خمسة فئات مختلفة كل منها يعبّر بوضوح عن المزايا التصميمية الرائعة وخصائص الاتصال المتطوّرة بها، وهي SLE، وSLT، وElevation، والطراز الرابع AT4 وهو الطراز الأكثر قدرة على الطرق الوعرة، وأخير الطراز الأكثر فخامة دينالي. وستتوفر جميع الفئات بغمارة أو غمارتين، باستثناء طراز Elevation، الضيف الجديد الذي يعرض لأول مره في السوق السعودي، فسيتوفر بغمارة واحدة فقط.

وحول سييرا 2019، علق الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذ لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات قائلا: “يتمتع الجيل الجديد من سيارة جي إم سي سييرا بالعديد من المزايا، إذ لم تقتصر عملية إعادة تصميمها على الشكل الخارجي فحسب، بل شملت التغييرات هيكل السيارة الذي أصبح أطول، مما انعكس على زيادة رحابة المقصورة الداخلية بـحوالي 8 سنتيمترات للمقعد الخلفي، والمواصفات التكنولوجية التي أصبحت أكثر تطوراً، بالإضافة الى خيارات جديدة من المحركات.”

ويتميز الجيل الجديد بتصميم عصري يعكس بتفاصيله قوة ومتانة سييرا، بداية مع الشبك الأمامي الكبير الذي تتوسطه علامة جي إم سي، ومصابيح الـ LED الأمامية التي تأتي على شكل حرف C، الى الباب الخلفي للصندوق الذي يعتبر الأول من نوعه في هذه الفئة، ويحمل اسم Multi Pro Tailgate. ويتوفر هذا الباب في طرازات SLE وElevation وSLT وAT4 ودينالي، ويتميز بـ 6 وظائف جديدة تسهل من عملية التحميل من والى الصندوق. كما أصبحت عملية الصعود والنزول والوصل لأي شيء داخل الصندوق أكثر سهولة بعد إضافة دعاسة عريضة تظهر من الباب الخلفي للصندوق.

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ميكانيكياً، تقدم سييرا 2019 الجديدة كلياً، خيارات متنوعة من المحركات وفقاً للطراز. منها محرك V6 سعة 4.3 ليتر، ومحرّك V6 سعة 2.7 ليتر الجديد كلياً، بالإضافة الى محرك V8 سعة 5.3 ليتر مع نظام الإدارة الديناميكية للوقود Dynamic Fuel Management، وجميعها متصلة بأنظمة نقل حركة أوتوماتيكية من 8 سرعات. كما زودت جي أم سي سييرا 2019 بنسخة جديدة من محرّك V8 بسعة 6.2 لتر، ونظام تحكم ديناميكي للوقود يمكّن المحرّك من العمل عبر اثنتين إلى ثمان أسطوانات، وفقاً للطلب، ويشمل تقنية إيقاف/ بدء تشغيل المحرك، مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

داخليا، أصبحت مقصورة سييرا 2019 أكثر رحابة من ذي قبل مع اهتمام واضح بالتفاصيل وجودة المواد المستخدمة في التصنيع. كما تقدّم سييرا باقة من الأنظمة التكنولوجية البارزة مثل النظام المعلوماتي الترفيهي المعزَّز من جي إم سي مع شاشة قياس 8 بوصات داعمة لتقنية Android Auto™ وتقنية Apple CarPlay™، مع كاميرا مرآة للرؤية الخلفية هي الأولى من نوعها. إضافةً إلى باقة شاملة من عناصر السلامة المتطورة مثل الكشف عن المشاة وميزة تنبيه النقطة العمياء والكبح الأوتوماتيكي عند السرعات المنخفضة.