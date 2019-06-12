كيا كادينزا 2021 الشكل المحدث تدشن رسميا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن كادينزا 2021 المحدّثة “فيس ليفت”، والمسماة K7 في كوريا الجنوبية، لتحصل على نغييرات واسعة في المقدمة والخلفية، ونبدأ بالمصابيح الأمامية التي حصلت على تصميم جديد أنيق مسحوب للوراء ومصابيح LED نهارية جديدة، مع جعل المصد الأمامي أكثر بروزاً في الأسفل وإضافة زخرفات كرومية بعرض السيارة بأكملها.
في الخلف، نرى أن المصابيح الخلفية الجديدة تلتقي الآن مع غطاء صندوق الأمتعة بفضل عمود أحمر يصل بينهما، مع إضافة عمود كرومي بعرض السيارة على المصد الخلفي وحول أنانبيب العادم.
بالنسبة للداخلية فقد حصلت على لوحة عدادات رقمية بالكامل، وشاشة جديدة أعرض بكثير 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، ما دفع كيا لنقل فتحات التهوية المركزية أسفلها.
كيا حدثت تصميم الجير الأوتوماتيكي لجعله أكثر سلاسة، وأسفله نرى الأزرار المحدثة لتدفئة وتهوية المقاعد والمقود، مع مكبح كهربائي لركن السيارة، كما ستأني السيارة بأنظمة متطورة لمساعدة السائق ومحركات بترولية 2.5 لتر و3.0 لتر لحقن الوقود مع نسخة هجينة.
يذكر بأنه متوقع وصول كيا كادينزا كموديل 2021 إلى وكالة كيا الجبر خلال النصف الأول من 2020، وسنوافيكم بالتفاصيل فور توافرها لدينا.
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