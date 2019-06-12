بشهادة معهد التأمين للسلامة.. كيا ستينجر 2019 إحدى أكثر السيارات أماناً في العالم

تم إختيار سيارة كيا ستينجر 2019 من قبل معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة (IIHS)، لنيل جائزة السلامة الأفضل والمتفوقة (Top Safety Pick Plus)

حصل نظام سيارة كيا ستينجر الاختياري لتفادي التصادم الأمامي (FCA-A) ونظام الكشف عن المشاة على تصنيف “ممتاز” في الاختبارات التي جرت

إن هذه الجائزة تعني أن 10 موديلات من سيارات كيا مدرجة الآن للمنافسة في جوائز السلامة من معهد التأمين لعام 2019 حيث تم تزويدها بأنظمة إختيارية لمنع الاصطدام الأمامي ومصابيح أمامية من نوع خاص

الخليج ٣٦٥ نت – منح معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) أفضل تصنيف ممكن له، وهي جائزة السلامة الأفضل والمتفوقة (TSP+)، لسيارة كيا ستينجر فاستباك لعام 2019 عندما تم تزويدها بالنظام الإختياري الذي يمنع الاصطدام الأمامي [i] مع وحدة لكشف المشاة ومصابيح LED الأمامية [ii]، إن منح سيارة كيا ستينجر جائزة السلامة الأفضل والمتفوقة (TSP+) زاد من إجمالي عدد سيارات كيا التي حصلت على تصنيف أعلى مستويات الأمان لعام 2019 [iii] أو جائزة السلامة الأفضل والمتفوقة (TSP+)ـ [iv] حيث حصلت على تقييم 10.

وقال السيد/مايكل كول، كبير مسؤولي العمليات والسيارات الكهربائية بشركة كيا موتورز: “لم يكن هناك أي تفاصيل صغيرة للغاية يمكن التخوف منها أثناء عملية تطوير سيارة كيا ستينجر، فقد تم تصميمها لتكون السيارة الأسرع والأعلى أداء في تاريخ كيا، حيث بذلت الشركة أكبر جهد في مجال البحث والتطوير حتى الآن، لكنها تواصل أيضًا تقاليد كيا المتمثلة في تقديم أنظمة متطورة لتجنب الاصطدام. إن الحصول على جائزة أخرى للسلامة الأعلى والمتفوقة (TSP+) هو مجرد دليل إضافي يوضح التزامنا بـ “بذل أقصى الجهود”.

للتأهل للحصول على جائزة السلامة الأفضل والمتفوقة (TSP+) للعام 2019م، يجب أن تحصل السيارة على تصنيف “جيد” في ستة اختبارات للجدارة – مثل إختبار التصادم الجزئي الصغير من جانب السائق، والتصادم الجزئي الصغير الأمامي من جانب الراكب، والتصادم المتوسط من الأمام، والجانب، واختبار متانة أعمدة السقف ومساند الرأس – وكذلك تصنيف “متقدم” أو “ممتاز” للوقاية من التصادم الأمامي وتصنيف “جيد” للمصابيح الأمامية. ولقد حصلت سيارة كيا “ستينجر” على تصنيف “جيد” لجميع اختبارات الجدارة الستة، وتقييم “ممتاز” لنظام منع الاصطدام الأمامي الاختياري، الذي ساعدها على تجنب الاصطدامات في اختبارات مسارات السرعة 12 ميلاً في الساعة و25 ميلاً في الساعة، كما حصلت مصابيح سيارة كيا ستينجر الأمامية على تقييم “جيد” عن نظام الإسقاط الثابت لمصابيح LED.

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تعتبر سيارة كيا ستينجر أول سيارة في شركة كيا تقدم تقنيتين جديدتين متاحتين لمجموعة Kia Drive Wise للأنظمة المتطورة المساعدة للسائق: نظام تحذير وتنبيه السائق [v] ونظام المحافظة على المسار [vi]، ولقد تم تصميم نظام تنبيه وتحذير السائق للمساعدة في مكافحة القيادة أثناء تشتيت الذهن أو النعاس في ظروف معينة، حيث يراقب النظام عددًا من المدخلات من السيارة ويصدر رنينًا تحذيريًا ويعرض رسمًا في الطبلون وصندوق الأدوات، ويشير إلى أنه حان الوقت لأخذ قسط من الراحة من القيادة إذا اكتشف ممارسات شاذة أو غير فعالة في القيادة. كما تم تصميم نظام المحافظة على المسار للقيام بتحديد مسار السيارة ومراقبته وتنبيه السائق بتحذير مسموع مع توفير مدخلات توجيه للمساعدة في الحفاظ على مسار السيارة.