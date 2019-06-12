“هيونداي المجدوعي” تستعد لعرض جديدها في معرض مستلزمات السيارات للمرأة الثاني

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن اعلنت هيونداي المجدوعي عن مشاركتها في معرض مستلزمات السيارات للمرأة الثاني والذي سيفتتح ابوابه يوم 13 يونيو 2019 بمعارض الظهران الدولية وحتى 16 يونيو من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً للأفراد والعائلات, فهي تستعد اليوم لتجهيز جناحها للزوار في المعرض بعرض سياراتها من خلال منصة تستعرض ابرز واجدد سيارات هيونداي في المنطقة.

وقد حصلت المجدوعي موتورز على العديد من جوائز التميز من شركة هيونداي موتورز, حيث كانت الموزِّع الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأعوام 2000- 2002- 2003 وكذلك في 2007 و2009. هذا وقد حصدت جائزة المركز الأول في المبيعات والتسويق في منطقة الشرق الأوسط للأعوام 2010- 2011- 2012 على التوالي. كما تسلَّمت جائزة أفضل وكيل لسيارات هيونداي في العالم عن عام 2010، وهذا ما يؤكد على التزام الشركة بمعايير الجودة والخدمة الأعلى.

تقدم الشركة برامجًا متعددة لخدمة العميل ومنها “برنامج هيونداي للضمان الممتاز+” الذي أعطى العملاء نماذجًا مبتكرة ومتمركزة على العديد من المزايا كالخدمة المجانية لمدة خمس سنوات أو الـ100 ألف كيلومتر مع إمكانية استبدال السيارة خلال فترة الخدمة. وأيضًا لضمان جودة المركبات، قدمت الشركة خطة إعادة شراء خلال مدة خمس سنوات للمسافة غير المحدودة من الكيلومترات شاملة ضمان التصنيع لمدة 5 سنوات.