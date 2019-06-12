“الوفاق لتأجير السيارات” يستعد لعرض جديدها في معرض مستلزمات السيارات للمرأة الثاني

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن اعلنت شركة الوفاق لتأجير السيارات عن مشاركتها في معرض مستلزمات السيارات للمرأة الثاني والذي سيفتتح ابوابه يوم 13 يونيو 2019 بمعارض الظهران الدولية وحتى 16 يونيو من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً للأفراد والعائلات, فهي تستعد اليوم لتجهيز جناحها للزوار في المعرض بعرض خدماتها من خلال منصات تعريفية وترويجية للتعريف عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الوفاق منها طرق امنه وكذلك قسم اقراء الجديد وكذلك عضويات بشكلها الجديد والعائلية كما أنها عززت مشاركتها في المعرض بالإحتفال بالذكرى السنوية للقرار السامي لقيادة المرأة بإطلاق وسم #دربك_زهر بالإضافة إلى مسابقة ستطلقها وجائزتها عبارة عن رحلة لمدينة دبي مدفوعة التكاليف

وأصبحت الوفاق لتأجير السيارات واحدة من أكبر العلامات التجارية الموثوقة في دول مجلس التعاون الخليجي ، بفضل أسعارها التنافسية ، والخدمة المتميزة التي تقدمها للعملاء.

كما ان لدى الوفاق اليوم تشكيلة واسعة من أحدث السيارات العالمية للإيجار اليومي والشهري وكذلك إيجار سيارة بسائق بخلاف العروض والبرامج الخاصة بتأجير السيارات للقطاعات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى خدمة الحجز المسبق للسيارات ، إذ يمكن للعميل حجز سيارته المفضلة من خلال الاتصال بمركز خدمات العملاء أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة وتسمح الشركة لعملائها أيضاً باستلام السيارة من الفرع وتسليمها في أي فرع آخر للشركة بداخل المملكة.