“موبيل 1” تستعد لعرض جديدها في معرض مستلزمات السيارات للمرأة الثاني

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن اعلنت الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (ابسكو) عن مشاركتها في معرض مستلزمات السيارات للمرأة الثاني والذي سيفتتح ابوابه يوم 13 يونيو 2019 بمعارض الظهران الدولية وحتى 16 يونيو من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً للأفراد والعائلات, فهي تستعد اليوم لتجهيز جناحها للزوار في المعرض بعرض منتجاتها من خلال منصات تعريفية وترويجية للتعريف بخصائص منتجاتها لاسيما زيت “موبيل 1” وكذلك مراكز موبيل خدمة الزيوت.

كما اكد السيد محمد اسلام مدير التسويق في موبيل 1 على اهمية المشاركة في معرض مستلزمات السيارات للمرأة الثاني لما يشكل من اهمية لنا للتعريف بزيوت “موبيل 1” التي تضمن الاداء القوي والفعال مع النظافة التامة.

واضاف: المشاركة جيدة لنا لعرض منتجاتنا وخدماتنا مباشرة للجمهور مما يتيح لنا فرصة جيدة للتعرف على اراء المستخدم النهائي لمنتجاتنا وخدماتنا، خاصة بعد قيامنا باطلاق “خدمة موبيل” في جدة والرياض وقريباً في بقية مدن المملكة الاخرى.