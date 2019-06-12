تعرف على مبيعات الشاحنات خلال شهر "أبريل" الماضي

كتب: باسل الحلواني

كشف أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تراجع مبيعات الشاحنات خلال شهر أبريل الماضي.

وسجلت مبيعات الشاحنات خلال "أبريل" الماضي، حوالي 2518 وحدة، مقارنة بـ2589 وحدة خلال الفترة نفسها من 2018، بمعدل

انخفاض بلغ 3%.

ورغم تراجع مبيعات الشاحنات بشكل عام، إلا أن فئة الشاحنات الخفيفة المتوسطة، وفئة "بيك أب"، شهدتا نمواً ملحوظاً، بنسبة تصل إلى 1650% بإجمالي 175 سيارة، مقابل 10

وحدات تم بيعها خلال نفس الشهر من 2018، حيث صعدت مبيعات الشاحنات الخفيفة خلال إبريل، بنسبة تصل إلى 142.9% بإجمالى 85 شاحنة، مقابل 35 شاحنة تم بيعها خلال 2018، كما ارتفع أداء مبيعات الشاحنات المتوسطة بنسبة 83.3% بإجمالى 11 شاحنة، كما قفزت مبيعات الشاحنات الثقيلة 113% لتسجل 98 وحدة.