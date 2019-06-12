انخفاض حاد في معدل إنتاج السيارات ببريطانيا

كتب: باسل الحلواني
شهد معدل إنتاج السيارات ببريطانيا، تراجعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، بلغ أكثر من 24%، وهو أكبر انخفاض تشهده شهدته مصانع السيارات البريطانية منذ عام 1995.
يأتي ذلك في ظل خطط الإغلاق التي كشفت عنها العديد من مصانع السيارات، على خلفية انسحاب انجلترا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت شركة BMW الألمانية للسيارات، قد أغلقت مصانعها التى
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