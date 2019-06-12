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انخفاض حاد في معدل إنتاج السيارات ببريطانيا

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كتب: باسل الحلواني

شهد معدل إنتاج السيارات ببريطانيا، تراجعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، بلغ أكثر من 24%، وهو أكبر انخفاض تشهده شهدته مصانع السيارات البريطانية منذ عام 1995.

يأتي ذلك في ظل خطط الإغلاق التي كشفت عنها العديد من مصانع السيارات، على خلفية انسحاب انجلترا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت شركة BMW الألمانية للسيارات، قد أغلقت مصانعها التى

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تنتج علامات مينى ورولز رويس فى بريطانيا خلال شهر أبريل الماضى، كما أغلقت فى نفس الشهر شركة بيجو الفرنسية مصنعها البريطانى المتخصص فى إنتاج العلامة فوكسهول، بينما أجلت شركة جاجوار لاند روفر  إغلاق مصنعها البريطانى.

 

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