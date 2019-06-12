“دراسة” السيارات الفاخرة والكهربائية “تنهار” قيمتها بعد استعمالها

الخليج ٣٦٥ نت – تأتي السيارات الفاخرة دوماً محملة بالكثير من مميزات الراحة والتقنيات التي تجعل حياة السائق والركاب أسهل، ولكن رغم ذلك، اتضح لنا مؤخراً عبر دراسة من موقع iSeeCars الذي حلل بيانات مبيعات 4.8 مليون سيارة لأجل معرفة مدى الهبوط في أسعار السيارات بعد 3 أعوام من الاستعمال أن السيارات الفاخرة والكهربائية هما الأسرع هبوطاً في القيمة بالولايات المتحدة وأغلب دول العالم وهو ما نلاحظه لدينا في الخليج.

حسب الدراسة، يبلغ متوسط الهبوط في أسعار السيارات المستعملة بعد 3 أعوام 38.2% من أسعارها وهي جديدة، ولكن بعض الطرازات كانت أسوأ من الأخرى، حيث أن اكيورا RLX على سبيل المثال تفقد 55.8% من قيمتها الأصلية بعد 3 أعوام فقط، ما يعني أنه يمكن شراؤها كسيارة سيدان فاخرة مستعملة بأسعار تبدأ من 28,259$ (105,970 ريال)، وهو ما ينطبق أيضاً على لينكون MKZ التي تخسر 55.6% من قيمتها خلال الفترة نفسها لتبدأ أسعارها عند 19,855% (74,460 ريال).

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في واقع الأمر، كانت أسرع 10 سيارات انخفاضاً بالقيمة جيمعاً من فئة الطرازات الفاخرة، حيث جاءت مرسيدس E-Class بالمركز الثالث مع خسارة بقدر 55.4%، في حين تنخفض أسعار كل من جاكوار XF بنسبة 54.8% وكاديلاك XTS بنسبة 54.5% ولينكون MKZ هايبرد بنسبة 54.5% وبي ام دبليو الفئة الخامسة بنسبة 53.8%، كما يمكن رؤية باقي الطرازات بالجدول أعلاه.

هذا وتنطبق معدلات الانخفاض العالية في السعر على بعض السيارات الكهربائية أيضاً مثل فيات 500e بنسبة 69.7% وبي ام دبليو i3 بنسبة 63.3% كما نرى بالجدول بالأعلى، في حين تنخفض قيمة نيسان ليف الكهربائية الشهيرة بقيمة 59.6% من وقت الشراء، وهو ما يجعل السيارات بالصورة أدناه هي الأفضل في حالة الرغبة بشراء سيارة مستعملة في حالة جيدة بسعر مميز.