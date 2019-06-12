إنقسام جمهور الفورمولا 1 إزاء عقوبة فيتيل المثيرة للجدل

Oprah Sagal – بعد يومين من سباق جائزة كندا الكبرى المثير للجدل، يظل جمهور الفورمولا 1 سواءً من متابعين الرياضة، الصحفيين والسائقين من مختلف فئات رياضة المحركات منقسماً حول عقوبة إضافة 5 ثواني لتوقيت سيباستيان فيتيل رغم مروره خط نهاية السباق ما إذا كانت صحيحية ومستحقة للسائق الألماني او خاطئة بحقه.

ونرى حدة الغضب المتباينة من معظم عشاق ومشجعي الفورمولا 1 في وسائل التواصل المختلفة بغض النظر عن إنتمائهم لفريق فيراري او المرسيدس وذلك بحجة أن هذا “قرارغير منصف” على حد وصفهم والذي أتى من لجنة التحكيم للإتحاد الدولي للسيارات “الـ فيا”، يرى الكثيرون أن تلك كانت “حادثة تسابق” اعتيادية إذ كان بإمكان الحكام الإكتفاء بعقوبة “التوبيخ وأن السباق والمعركة التي كانت بين البطلين تم إفسادوه.

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أصبحت الحادثة مثيرة للجدل وعلى كل لسان إذ لم يأتي منها أي تلامس من قبل السيارتين او إصطدام للحائط لان الحكام كانوا مقتنعين بأن فيتيل كان مخطئاً في طريقة تحريكه للمقود للمرة الثانية بعد أن عاد الى المسار من منطقة العشب.

ومن بعض هؤلاء السائقين القدامى لهذه الرياضة والعاملين كمحللين ومعلقين للقنوات الرياضية اليوم الذين وقفوا ضذ القرار هم: ماريو أندريتي، نايجل مانسل، دايمون هيل، جينسون بوتن، جوني هيربرت اليكس ورز وغيرهم.

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ومن جاء مع حكم القرار ما إذا كان فيتيل مخطأً ويستحق العقوبة، السائق السابق لفريق رينو جوليان بالمار، والسائق السابق لفريق مرسيدس وبطل العالم 2016 للفورمولا 1 الألماني نيكو روزبيرغ الذي أبدى رأيه عبرقناته في منصة اليوتيوب بإنتقاذات لاذعه لإبن بلده قائلاً: “سيباستيان فيتيل سائق فيراري يستحق العقوبة التي فرضت عليه وكلفته خسارة التتويج في سباق جائزة كندا الكبرى

ولم يكتفي بذلك إذ وجه روزبرغ أيضا انتقادات إلى فيتيل سائق فيراري وبطل الفورمولا 1 أربع مرات لارتكابه الخطأ الذي أدى إلى عقوبته بإضافة خمس ثوان إلى زمنه بسبب عودة غير آمنة على الحلبة بعد الخروج عن المسار ثم اللجوء للشكوى بعد ذلك.

وقال دكتور ماركو هيلموت، السائق السابق ومستشار فريق ريد بل بأن قرارات التحكيم من الإتحاد الدولي للسيارات كانت دائماً تصب لمصلحة فريق مرسيدس.

أما من جهة أخرى، قال روس براون، المدير الرياضي للفورمولا 1 الذي لا يحق له في إبداء رأيه بما يخص في حادثة فيتيل والعقوبة التي تعرض لها: “يمكنني تفهم مشاعر فيتيل وأعلم أن فيراري تنوي استئناف القرار. كما أعلم صعوبة عمل الحكام ضمن سعيهم للوصول إلى قرار خلال وقت قصير، ما قد يؤثر على نتيجة السباق”…. “لذا، لا أودّ تقديم رأيي الخاص حيال القرار، لأنه وبالنظر إلى مركزي فسيكون من الخطأ القيام بذلك”.