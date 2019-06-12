معاني ألوان إضاءة سيارات الشرطة

الخليج ٣٦٥ نت – تعد أضواء الشرطة أداة أساسية لسيارات الدوريات كي يستطيع الضباط تأدية أعمالهم بسرعة وكفاءة، حيث أن هذه الأضواء تساهم في تحذير الناس حولهم من مختلف الأخطار، ولكن ما الذي تعنيه الأضواء المختلفة؟

يوجد لألوان الأضواء المستخدمة بسيارات الشرطة معاني محددة، حيث أننا نرى عادة اللونين الأحمر والأزرق وهما الأكثر استخداماً، فيكون الضوء الأحمر وحده من يشير لوجود خطر عاجل.

أما الضوء الأزرق وحده، والذي يمكن رؤيته من على بعد أكبر، فوظيفته هو الإعلان عن وجود الشرطة، وتستخدم بعض السيارات أضواء بيضاء في حالة التوقف في أحد المناطق التي قد يصعب الرؤية فيها ليلاً كي يراها السائقين الآخرين بشكل أفضل.

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أما الضوء الأصفر الذي تبثه بعض سيارات الشرطة أحياناً، فهو مخصص لسيارات الشرطة الأخرى والتي يقصد بها ضرورة خفض السرعة والتمهل، حيث تأتي مختلف هذه الأضواء في أغلب الوقت من مصابيح دوارة لتسمح برؤية 360 درجة من مختلف الزوايا.

هذا وبجانب ذلك كله، يذكر أن أصوات صفارات إنذار سيارات الشرطة لها معاني مختلفة كذلك، حيث أن صوت النحيب المعتاد يستخدم على الطرقات السريعة للدلالة على وجود سيارة شرطة تسير بسرعة أو توشك أن تقترب من أحد التقاطعات نظراً لأن صوت الإنذار العالي قادر على الوصول لمقصورة الركاب، في حين أن الصوت الذي يشبه الصياح يكون في الازدحامات المرورية لتنبيه السيارات كي تبعد عن طريق الشرطة.