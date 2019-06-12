لامبورجيني اكتشفت وسيلة جديدة لربح الملايين

الخليج ٣٦٥ نت – أي مهتم بشراء السيارات الخارقة مستعد لإنفاق الملايين على كل سيارة، ولكن هذه الملايين لا تكفي الشركات مثل لامبورجيني وبوجاتي، والتي تبحث عن فرص أخرى لدرّ المزيد من الربح، مثل عرض عدد لا محدود من الخيارات الإضافية الحصرية لعملائهم الأثرياء.

الأسلوب الذي بدأ في الشيوع مؤخراً هو السيارات الباهظة الوحيدة من نوعها، وكمثال، أعلنت لامبورجيني عن سيارة SC18 الستون الوحيدة من نوعها بسعر غير مؤكد قد يقترب من 13 مليون دولار (48 مليون ريال)، وقد تعاون رئيس تصميم الشركة ميتجا بوركيرت شخصياً مع العميل لتطوير السوبركار ذات محرك V12 بقوة 770 حصان.

هذه أول مرة تقوم لامبورجيني فيها بخطوة كهذه ولكنها لن تكون الأخيرة لكونها ربحية للغاية.. وقد قامت لامبورجيني بخطوة مشابهة في 2008 عند إطلاقها لموديل “ريفينتون” الحصري جدا بـ 21 نسخة فقط، والذي كان كافياً لإسالة لعاب الأثرياء لإنفاق مبالغ ضخمة لامتلاك هذا المنتج البالغ الندرة بسعر 11.25 مليون ريال.

بالطبع فكرة تقديم سيارات وحيدة من نوعها ليست جديدة حيث اعتادت فيراري على تقديمها لأعوام مع منتجات مشابهة من استون مارتن وبوجاتي ومكلارين ورولز رويس.. ولا ننسى بوجاتي لافواتير نوار الأغلى في التاريخ بـ 70 مليون ريال والتي كُشف عنها مؤخراً.. الأثرياء ببساطة يعشقون الخصوصية الكاملة وهذا ما ستلعب على أوتاره الشركات من الآن فصاعداً.