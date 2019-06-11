شيفروليه تاهو 2021 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت شيفروليه تاهو الجيل القادم في صور تجسسية جديدة، وليست أي نسخة عادية بل نسخة هاي كانتري الأعلى في المجال كما هو واضح من الإضافات الكرومية في شبكة التهوية.

السيارة مموهة بالكامل لتخفي تصميمها الجديد، ومع ذلك يمكن ملاحظة أن المصابيح الأمامية أصغر حجماً كما أن الشركة لم تتخل عن الشكل الصندوقي العام للـ SUV الكبيرة، مع المحافظة على المساحة الداخلية الرحبة المناسبة للعائلات الكبيرة.

نعلم أن تاهو ستستلم نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات لضمان تجربة قيادة أكثر راحة للركاب وعزلهم عن المطبات.. وبالنسبة لمولدات الطاقة فتظل لغزاً، ولكن كاديلاك اسكاليد التي تستخدم نسخة أخرى لنفس المنصة قد تقدم لنا بعض الإشارات.

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من المتوقع استمرار محرك V8 سعة 5.3 و6.2 لتر الحالي مع تقديم جير أوتوماتيكي بعشر سرعات، مع وجود احتمالية تقديم مولد طاقة هجين بمحرك V8.

لن نرى شيفروليه تاهو الجيل القادم قبل 2020، وقد صرحت كاديلاك أن تدشين اسكاليد سيكون في منتصف العام القادم، ولا ندري بعد ما إذا كانت تاهو ستصل قبل ذلك أو بعده، أو ما إذا كانت الشركة ستقدم نسخة هاي كانتري الأغلى ثمناً أولاً قبل الكشف عن باقي المجال.