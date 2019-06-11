استقالة رئيس تصميم لينكون بشكل مفاجئ

الخليج ٣٦٥ نت – الرجل وراء إحياء تصميم سيارات لينكون وتحويلها إلى القوة المعتبرة في الأسواق حالياً أعلن عن مغادرته للشركة بشكل مفاجئ.

ديفيد وودهاوس، رئيس تصميم لينكون، استقال من الشركة الأمريكية، تاركاً خلفه أسئلة كثيرة عن سبب مغادرته بعد نجاحه الكبير في إعادة تأهيل مجال لينكون، وقد وصف وودهاوس القرار بـ “الصعب، خاصة لاهتمامي الشخصي بلينكون.. إنهاء علاقة طويلة كهذه مماثل لإنهاء علاقات شخصية، مع تكويني لأصدقاء وزملاء عملاء رائعين أثناء هذه الرحلة”.

وقد عمل وودهاوس في فورد منذ 1999 عندما تم اختياره لرئاسة تصميم مجموعة “بريمير”، والتي شملت آنذاك علامات فاخرة مثل لينكون وفولفو وجاكوار ولاند روفر واستون مارتن، وقد تم اختياره مؤخراً لرئاسة تصميم لينكون بشكل خاص بداية من ديسمبر 2013، ثم رئاسة قسم التصميم الاستراتيجي العالمي لفورد في يونيو 2017.

خلال فترة عمله في لينكون، أشرف وودهاوس على رحلة تأهيل العلامة الفاخرة وإعادتها للمنافسة بقوة بفلسفة تصميم جديدة، وتشمل أهم أعماله سيارات افياتور وMK9 كوبيه وكونتيننتال الاختبارية والمزيد.