مرسيدس 2020 GLS الجديدة كليا ينكشف سعرها العالمي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس اليوم عن أسعار GLS الجديد في الولايات المتحدة، والتي تأتي فقط بنسخة GLS 450 4Matic التي يتوقع أن يبدأ وصولها للوكالات بنهاية العام الجاري.

ستبدأ أسعار مرسيدس 2020 GLS 450 الجديدة عند 76,195$ (285,730 ريال)، ما يعني ارتفاعا بمقدار 5,000$ (18,750 ريال) مقارنة بالسابق وهو ما سينعكس على أسعارها على مستوى العالم والدول العربية.

حيث تأتي مع مجموعة كبيرة من المميزات والتقنيات القياسية التي تليق بسيارة SUV المانية فخمة رائدة، والتي تتيح خيار الحصول على مقصورة ذات 3 صفوف تقليدية ذات 7 مقاعد أو مع 6 مقاعد فقط من خلال الحصول على مقعدين منفصلين بالصف الثاني.

كان موديل GLS السابق يأتي مع حزم اختيارية مثل Premium Package وLighting Package، ولكنها أصبحت جميعاً قياسية بالكامل بالمودبل الجديد، وهو ما يعني أننا سنرى أنظمة مراقب البقعة العمياء، الملاحة، راديو SIRIUS XM بالأقمار الصناعية، إضاءة محيطية متعددة الألوان، تشغيل المحرك دون مفتاح، مصابيح LED أمامية متكيفة، مساعد ركن وكاميرا رؤية محيطية قياسية بالكامل.

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بجانب كل ذلك، تحتوي المقصورة أيضاً على نظام MBUX الترفيهي المعلوماتي ذو الشاشات المزدوجة التي يبلغ قياس كل منها 12.3 إنش مع نظام أوامر صوتية ذكي ز64 لون للإضاءة المحيطية مع إمكانية تعديل وضعية كافة المقاعد كهربائياً ووجود 9 منافذ USB بجانب منفذ شحن 115 فولت، إضافة لنظام Burmester الصوتي المحيطي وعجلات 19 إنش مع سقف قابل للانزلاق أوتوماتيكياً، مع وجود عدة خيارات لتخصيص الداخلية مثل المقاعد الخلفية الأفخم مع مناطق منفصلة لدرجات الحرارة.

هذا وتأتي مرسيدس 2020 GLS 450 بمحرك 6 سلندر تيربو تشارجر 3 لتر بتقنية هايبرد بسيطة عبر مولد قدرته 48 فولت بقوة إجمالية 362 حصان وعزم 500 نيوتن.متر، حيث يزود المولد الكهربائي السائق بقدرة إضافية تبلغ 21 حصان و249 نيوتن.متر على فترات قصيرة.