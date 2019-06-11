يعتزم معمل "GM" بـ"أوزبكستان"، إطلاق واحدة من أبرز سيارات "شيفورليه" العائلية المتطورة، بسعر منافس، وهي السيارة "أونيكس".
ومن المنتظر أن ينتج المعمل حوالي ألفي سيارة سنويا، لتلبيةاحتياجات الأسواق المحلية، والروسية، والعالمية، على أن يتم طرحها بنموذجين، هاتشباك وسيدان، كلاهما يتميز بهياكل أنيقة وانسيابية، وقمرة داخلية
وتقف "أونيكس"، على عجلات قياس 14 و15 بوصة، كما أنها مزودة بمحركات رباعية الأسطوانات، بعزم 120 و140 حصانا.
وقالت الشركة إن أسعار السيارة سوف تبدأ من 10 آلاف دولار، أي مايعادل 167600 جنيه مصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ168 ألف جنيه.. "شيفورليه" تكشف عن سيارة عائلية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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