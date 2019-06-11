بـ168 ألف جنيه.. "شيفورليه" تكشف عن سيارة عائلية جديدة

يعتزم معمل "GM" بـ"أوزبكستان"، إطلاق واحدة من أبرز سيارات "شيفورليه" العائلية المتطورة، بسعر منافس، وهي السيارة "أونيكس".

ومن المنتظر أن ينتج المعمل حوالي ألفي سيارة سنويا، لتلبية

احتياجات الأسواق المحلية، والروسية، والعالمية، على أن يتم طرحها بنموذجين، هاتشباك وسيدان، كلاهما يتميز بهياكل أنيقة وانسيابية، وقمرة داخليةتتسع لخمس ركاب.

وتقف "أونيكس"، على عجلات قياس 14 و15 بوصة، كما أنها مزودة بمحركات رباعية الأسطوانات، بعزم 120 و140 حصانا.

وقالت الشركة إن أسعار السيارة سوف تبدأ من 10 آلاف دولار، أي مايعادل 167600 جنيه مصري.