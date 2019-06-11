مرسيدس GLB 2020 تكشف نفسها رسمياً “مواصفات ومعلومات وصور”

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت مرسيدس الستار عن GLB 2020 الجديدة لتكون آخر إضافة لأسطول الـ SUV للصانعة الألمانية.. وتوضع السيارة بين GLA و GLC في مجال الشركة، بقاعدة عجلات 111.4 إنش وسبعة مقاعد.

وتتمتع السيارة بمزايا كثيرة مثل وسائد هوائية للنوافذ الجانبية للصف الثالث من المقاعد لحماية الجميع وعدد من مناطق التخزين ومنافذ شحن USB في مختلف أنحاء الداخلية، مع إمكانية شراء نسخة خمسة مقاعد فقط لـ GLB.

لنتحدث عن خارجية السيارة، لنلاحظ المقدمة الكبيرة بمصابيح أمامية مربعة وتصاميم مختلفة للمصدات وشبكات التهوية بناء على النسخة، كما تأتي GLB بزوجين من حدائد حمل الأمتعة على السقف ومصابيح ضباب LED اختيارية.

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كما تأتي السيارة بأحدث تقنيات الشركة، مثل نظام المعلومات الترفيهية MBUX الذي تم تقديمه في A-Class الجديدة بشاشتين كبيرتين، مع أحدث أنظمة السلامة مثل مساعد تغيير حارات الطريق ومساعد الركن، ونظام قيادة نصف ذاتية.

ويأتي الموديل بمحرك تيربو 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 221 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، مع نظام دفع رباعي 4Matic ووضعيات قيادة مختلفة تشمل الراحة والوضعية الرياضية ووضعية القيادة الوعرة، ومن المتوقع الإعلان عن الأسعار قريباً.