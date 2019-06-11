“بالفيديو” بوجاتي فيرون تتورط في حادث.. بعد 15 دقيقة من شرائها!

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن هذا الممثل الأمريكي يمتلك أسوأ حظ في العالم، فبعد أن كان من أسعد الأشخاص في العالم بعد شرائه السيارة السوبر كار الخارقة بوجاتي فيرون جراند سبورت، تتعرض لحادث مروري بعد 15 دقيقة فقط من شرائها!



ترجع وقائع قصة هذا الحادث المحزن، عند قيام الممثل الأمريكي الكوميدي تريسي مورجان بشراء بوجاتي فيرون جراند سبورت بيضاء مستعملة، ثم انطلق بها في على الطرق العامة في منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو في منتهى السعادة لشرائه السيارة الخارقة، لكن بعد 15 دقيقة تتعرض إلى حادث تصادم مع هوندا CRV.



على الرغم من أن التصادم يبدو بسيطاً لو كانت سيارة أخرى مكان بوجاتي فيرون جراند سبورت، ولكن غلاء سعرها حتى وهي مستعملة وغلوّ قطعها يجعل هذا الحادث يشكل تكلفة مالية مرعبة بدون أي شك، ومن شدة غضب مورجان صاح في وجه مالكة السيارة اليابانية “هذه سيارة بـ 2 مليون دولار، اشتريتها لتوّي!”

Advertisements

الجدير بالذكر، فإنه يوجد في العالم 450 سيارة بوجاتي فيرون تم صنعها خلال 10 سنوات، من عام 2005 حتى عام 2015، جميعها تستمد طاقتها عبر محرك 4 تيربو 8 لتر 16 سلندر W قوة 1,200 حصان.