3 خطوات يمكنك القيام بها بنفسك لاكتشاف أعطال مكيف سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – أصبح استخدام مكيف السيارة من الأمور التي لا يستطيع السائقين الاستغناء عنه خاصة في فصل الصيف في ظل ارتفاع درجة الحرارة الشديدة والتي تصل إلى 50 درجة مئوية، لذا يعتبر تعرض المكيف للتعطل من المواقف المزعجة جداً التي قد تواجه السائقين.



وما يزيد حدة المشكلة هو عدم استطاعة قائدي السيارات التفرغ لوقت طويل كي يقوم بإصلاح المكيف لدى مركز متخصص، لذا سوف نقدم لكم اليوم عدد من الخطوات التي يمكن بواسطتها تشخيص أعطال مكيف هواء السيارة.

1- اكتشاف سبب العطل



غالباً ما يكون سبب عطل مكيف السيارة هو إصابة كمبروسر المكيف (الضاغط) بالأعطال، ويمكن اكتشاف ذلك الأمر عن طريق عدة طرق، منها تشغيل المكيف مع ضبطه على وضعية “الهواء النقي” ويقصد بها الهواء غير المُعاد تدويره، إذا سمعت صوت ضوضاء غير معتادة صادرة من المكيف، فهذا دليل على وجود مشكلة في الضاغط الذي يحتاج للتصليح أو التغيير.

كما يمكن التأكد من أن سبب المشكلة من الضاغط، عن طريق الشعور بالهواء الصادر من المنافذ ما إذا كان باردًا أم بنفس حرارة مقصورة السيارة أم أسخن، فهذا دليل على عمل الضاغط أو توقفه، ويدل أيضاً عدم تغير الهواء المندفع عبر فتحات الهواء على تعطل الضاغط.

وقد تكون المشكلة بسيطة، ويكون كل ما في الأمر احتراق الفيوز الخاص بالمكيف، في هذه الحالة تأكد من سلامة الفيوز.

2- تشخيص مشاكل تدفق الهواء

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قد تكون مشكلة المكيف نابعة من أبواب منافذ التهوية، لذا عليك التأكد من أن الهواء الصادر من المنافذ مطابق لما اخترته من حيث الجهة وينتقل إلى الوجهة الصحيحة التي اخترتها، فإذا كان ما يحدث عكس ذلك فإنه على الأرجح عليك تغيير الأبواب داخل اللوحة التي تحدد اتجاه تدفق الهواء، لأن بها عطلًا.

كما عليك فحص فلتر الهواء الخاص بالمكيف، ذلك في حالة ما كان الهواء الصادر من المنافذ رائحته كريهة مع ملاحظة انخفاض ضغط الهواء في نفس الوقت، حيث سيكون سبب المشكلة غالباً هو تلف فلتر المكيف، وذلك يرجع إلى تراكم الاتساخات والأتربة وأوراق الشجر التي تعمل على انسداد الفلتر وتعيق مرور الهواء من خلاله.

3- معرفة سبب مشاكل درجة حرارة الهواء



غالباً ما يكون السبب في المكثف، وهو الجزء الذي يتم تركيبه في مقدمة السيارة أمام الردياتير، حيث يتم طرد الحرارة من غاز مركب التبريد وتحويله إلى سائل ذو ضغط عالي أمام (الردياتير)، فإذا وجدت أوراقًا أو اتساخات فأزلها فورا وقم بتنظيف المكان.

كما يمكن التحقق من ضاغط الهواء (الكمبروسور) ما إذا كان يعمل بطريقة صحيحة من خلال الفحص المرئي، فعليك تشغيل السيارة ومكيف الهواء حتى يتم التحقق من قابض الضاغط وملاحظة ما إذا كان ضغط الهواء طبيعيًا أم لا.

أيضاً يمكن أن يكون سبب مشكلة درجة الهواء ارتخاء حزام ضاغط الهواء الخاص بالمكيف، وعليك في هذه الحالة شراء حزام جديد.

وجود تسريبات بنظام التبريد، ويمكن اكتشاف ذلك من خلال الكشف عن الكميات الصغيرة من سائل التبريد، و كذلك محاولة البحث عن رواسب زيتية حول الخراطيم التي تصل مكونات التكييف ببعضها حيث يدل وجود البقع الزيتية على تسرب سائل التبريد.

وجود هواء ورطوبة زائدة في نظام التبريد قد تؤدي بالمكونات للتجمد الحرفي، ويساعد إغلاق النظام لفترة على ذوبان التجمد وحل المشكلة مؤقتًا، وإذا استمرت المشكلة فقد تحتاج إلى تنظيف النظام أو تفريغه.