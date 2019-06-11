فورد موتور: توقيت تسويق سيارات القيادة الذاتية غير واضح

رفض رئيس مجلس إدارة شركة فورد موتور مزاعم بأن الشركة الأمريكية تتخلف عن نظرائها في برنامج القيادة الذاتية للسيارات رغم تبنيها موقفا حذرا في هذ الصدد.



وقال بيل فورد في معرض لتكنولوجيا السيارات في تل أبيب اليوم الثلاثاء عن خسارة الشركة حصة في السوق

"لا أوافق".



وأضاف "نظامنا للقيادة الذاتية، أرجو، قادر على المنافسة بقوة. من ناحية التكنولوجيا.. لدينا أفضل شروط لزمن التطوير ولكن نريد أن نكون حذرين بشدة قبل السماح للناس بركوب السيارة".

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وذكر فورد الذي يزور إسرائيل

لأول مرة لافتتاح مركز ابتكار إن توقيت تسويق سيارات القيادة الذاتية غير واضح في ظل الحاجة لحل قضايا مسائل تتعلق بالسلامة.



وقال في مؤتمر ايكوموشن "نتعامل مع أرواح الناس. ينبغي أن نكون على ثقة تامة باننا على أهبة الاستعداد لوقت الذروة في جميع الظروف".



وصرح لرويترز بأن مستقبل السيارات ذاتية القيادة مرهون في نهاية المطاف بثقة العميل.