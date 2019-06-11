بنتلي فلاينج سبر 2020 تكشف عن نفسها بقوة 626 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي فلاينج سبر 2020 الجديد كلياً عن نفسها اليوم في جيلها الثالث لتكون أروع سيدان فخمة كاملة الحجم من العلامة البريطانية.

تأتي بنتلي فلاينج سبر 2020 بأبعاد أطول قليلاً من جيلها السابق، حيث أن طولها 5304 ملم مع قاعدة عجلات ممتدة بفارق 130 ملم كي تصبح بطول 3195 ملم لمزيد من مساحة الأقدام للركاب بالخلف، في حين تعمل تحديثات التصميم على تحسين هيئة السيدان الكبيرة على الطريق كي تكون ذات حضور أقوى مع خطوط عضلية بكامل طولها، في حين أن التصميم مستوحى بشكل أساسي من طراز كونتيننتال GT مع أربعة أبواب، و نجد أن الخلفية منها أكبر حجماً من الأمامية لدخول أسهل إلى المقصورة فائقة الفخامة.

تحمل فلاينج سبر الجديدة كلياً مجموعة مصابيح LED كاملة مع عجلات 21 إنش بجانب خيار لعجلات 22 إنش من مولينر، مع وجود خيار لسقف بانورامي ضخم ذو لوح قابل للإمالة نحو الخلف بضغطة زر، في حين أن تمثال حرف الـB الطائرة على مقدمة غطاء المحرك أصبح قابل للسحب كي يمكن إخفائه عند الحاجة، كما أنه يضئ كجزء من نظام الترحيب عبر الأضواء الذي يتم تفعيله عندما يقترب السائق من السيارة، كما أن الشبك الأمامي مستوحى من شبك كونتيننتال فلاينج سبر 1957 S1 مع إتاحة خيار 17 لون مختلف.

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أما عن المقصورة، فهي تأتي مع خيار لـ15 لون مختلف وتطريزات ماسية ثلاثية الأبعاد للكسوة الداخلية بجانب زخارف مختلفة من الخشب والمعدن، كما توجد شاشة لمسية دوارة 12.3 إنش يمكن إخفائها في لوحة القيادة ليظهر بدلاً منها اثنين من المقاييس التناظرية على هيئة بوصلة ومقياس لدرجة الحرارة بالخارج، كما يوجد نظام صوتي قياسي 10 سماعات وآخر اختياري من Bang & Olufsen ذو 16 سماعة بقوة 1,500 واط أو نظام أفخم من Naim مع 19 سماعة بقدرة 2,200 واط.

تأتي فلاينج سبر الجديدة بمحرك W12 سعة 6 لتر مزدوج التيربو بقوة 626 حصان وعزم دوران 900 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 8 سرعات بدفع رباعي متكيف مع الطرق وقدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.8 ثانية رغم أن وزن السيارة 2.435 كجم مع سرعة قصوى قدرها 333 كم/س، حيث تقدم أداء مميز لركابها بفضل التوزيع الأفضل للوزن والتوجيه الكامل لأول مرة مع نظام AWS خاص يوجه العجلات الخلفية بعكس اتجاه الأمامية كي يمكن الانعطاف بسهولة أكبر بجانب وجود تعليق ذو سعة هواء أكبر بنسبة 60% لتجربة ركوب أكثر سلاسة حتى من قبل.

هذا وسوف تبدأ بنتلي في تلقي طلبات فلاينج سبر 2020 الجديدة خريف هذا العام، على أن تبدأ توفيرها بالأسواق مطلع العام المقبل.