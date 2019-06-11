“بالفيديو” شاهد كاديلاك اسكاليد بقوة 805 حصان تسابق فيراري 488 GTB

الخليج ٣٦٥ نت – في سباق فريد من نوعه لاختلاف فئات طرازات السيارات المتسابقة، جرى سباق قانوني على مضمار سباق بين سيارتي كاديلاك اسكاليد وفيراري 488 GTB! لكن الذي فرض التوازن والتكافؤ على هذا السباق العجيب هو تعديلات شركة هينيسي.



حيث أنه من المتعارف أن كاديلاك اسكاليد من فئة سيارة SUV الفاخرة مزودة بثلاثة صفوف من المقاعد، وهو ما يسبب ثقل وزنها الكبير بالنسبة للمحرك، وفي المقابل تأتي السيارة الرياضية الخارقة فيراري 488 GTB، وهو ما يجعل فئتي السيارتين متباعدة كل البعد، كما أن حجم السيارتين ووزنهما يزيد الفارق في الأداء.

لكن كما ذكرنا فإن تعديلات هينيسي على اسكاليد جعلت منها سيارة جامحة استطاعت مواجهة قوة فيراري على مضمار السباق وصمدت معها بعض الوقت.

وقد ظهر من خلال الفيديو الذي تم تصويره لهذا السباق العجيب قدرات اسكاليد في تقديم إنطلاقة قوية مقارنة مع GTB 488، ولكن النتيجة النهائية كانت لصالح سيارة فيراري بفارق ليس بالكبير عن منافستها الكاديلاك.

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يذكر أن فيراري 488 GTB تعتمد على محرك تيربو مزدوج 3.9 لتر 8 سلندر قوة 670 حصان وعزم دوران 760 نيوتن.متر، ما يدفع عجلاتها الخلفية من 0-100 كم/س خلال 3 ثواني أو 0-200 كم/س خلال 8.3 ثانية بسرعة قصوى 330 كم/س.

بينما كاديلاك اسكاليد بتعديل هينيسي تأتي بقوة 805 حصان وعزم 1,100 نيوتن.متر، ما يحقق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.7 ثانية.