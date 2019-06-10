لماذا لا يكون المقود في منتصف مقصورة السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – من بين الأسئلة التي كثيراً ما تراودنا هي ما هو السبب الذي يجعل المقود في مختلف السيارات حول العالم إما على الجانب الأيمن أو الأيسر، حيث أن وجود المقود في منتصف المقصورة يمكنه أن يساعد في جعل السائقين أكثر قدرة على قياس المسافة بينهم وبين مختلف الأجسام الأخرى على الطريق، إلى جانب أن المظهر العام للسيارة سيكون متناسقاً أكثر.

في واقع الأمر، هناك بالفعل عدد قليل للغاية من السيارات التي تأتي مع مقود وسطي، حيث تعد سوبركار ماكلارين F1 واحدة من هذه الطرازات، وقد تميزت بمقصورة فريدة من نوعها تأتي مع 3 مقاعد فقط، حيث نرى اثنين من المقاعد على جانبي السائق، ومقعد آخر في المنتصف.

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تعود قلة الطرازات التي تأتي بهذا التصميم للداخلية إلى مدى صعوبة توفيره في السيارات التقليدية، حيث أنه يجب مراعاة وضع مقبض ناقل الحركة في مكان بعيد عن الركاب لتفادي اصطدامهم به عن طريق الخطأ، كما يجب التأكد من أن أقدام الركاب لا تصل إلى الدواسات دون قصد لتفادي المفاجآت غير السارة بالقيادة، حيث أن الأمر لا يعتمد على مكان المقود فقط، وإلى جانب هذا كله، لن يكون الدخول والخروج من مقعد السائق مريحاً على الإطلاق، كما يمكن أن نلاحظ بالفعل من الصورة أعلاه.

هذا وإلى جانب كل ذلك، تتناسب الطريقة التقليدية في تصميم السيارات مع الاستخدام الأكثر شيوعاً للسيارات والذي إما أن يكون السائق بها وحده أو مع راكب أمامي واحد، مما يسمح بطرح سيارات أرخص لعدد أكبر من الناس، إلى جانب أن الجلوس على أحد جانبي السيارة يساعد بالقدرة على رؤية ما يوجد خلف السيارة بشكل أكثر وضوحاً، خاصة أثناء الركن.