4 ارشادات يجب على السائقين اتباعها قبل الانتقال من مسار لآخر

الخليج ٣٦٥ نت – نشر المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدد من الارشادات للسائقين يجب اتباعها عند الانتقال من مسار لآخر، وهي كالتالي: التأكد من إمكانية الانتقال دون أن يعرض السائق نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر.

إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركة انتقاله للمسار الآخر بوقت كافٍ.

التأكد من خلو المسار الآخر من السيارات.

التأكد من عدم وجود إشارات تمنع الالتفاف للمسار المراد الانتقال له.

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