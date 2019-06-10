“بالفيديو” تاريخ الكباري الحديدية في الرياض ودور الملك فهد في انتشارها

الخليج ٣٦٥ نت – بث الإعلامي محمد الهمزاني مقطع فيديو، يتحدث فيه الباحث منصور العساف عن تاريخ تشييد الكباري الحديدية في الرياض، وعن دورها في فك الزحام والاختناقات المرورية.

وقال “العساف” أن تشييد الكباري الحديدية بالرياض بدأ عام 1397هـ في عهد الملك خالد، حيث تم إنشاء نحو 8 كبارٍ في شارع العصارات، وبعد ذلك أُعجب الملك فهد بفكرتها وطلب من أمين منطقة الرياض التوسع فيها، فازدادت حتى بلغت 18 كوبري، وُزع أغلبها على طريق الكباري “الملك فهد حالياً”، وأضاف أن تلك الكباري الحديدية ساهمت في فك الزحام والاختناقات المرورية بالرياض نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي.

وفي عام 1400هـ تم افتتاح أول كوبري مسلح في الرياض “كوبري التجارة”، وشهد العام ذاته توقيع إنشاء كوبري الخليج، وبعد إنشاء طريق الملك فهد، نقلت أمانة الرياض بعض الكباري الحديدية إلى شارع التخصصي وأُهدي البعض الآخر منها إلى دول صديقة، فيما لا تزال البقية قائمة ولا سيما في شوارع العصارات والبطحاء والزهراء بحي الملز.