كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأصحاب سيارات الأجرة .. خرائط جوجل تنبه السائق أثناء الخروج عن الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما تكون مسافرًا إلى بلد أو منطقة جديدة أو حتى الذهاب لمكان غير مألوف من بلدتك، فسوف تتكون لديك الشكوك حول سائق سيارة الأجرة، ولهذا السبب بالذات يقوم البعض بحفظ علامة تبويب في خرائط جوجل أثناء المضي قُدمًا نحو الطريق، بالتالي سيُلقي الشخص نظرة متكررة على هاتفه لملاحظة أي خطأ في مسار الطريق، لكن الآن تتعرف خرائط جوجل على حالة الاستخدام وتقوم بالعمل في الخلفية وإعلامك عندما تخرج سيارة الأجرة عن المسار المنطقي.

في يخص إمكانية الاستخدام، أولًا افتح خرائط جوجل وابحث عن اتجاهات التنقل إلى وجهتك، ومن ثم النقر على زر “البقاء أكثر أمانًا” من القائمة في الأسفل، هناك ستجد تنبيهات خارج الطريق، قم بتمكين الخيار ثم ابدأ رحلتك.

من ناحيته سيتم تتبع رحلتك الحالية مع لافتة في التطبيق تنص على أنه سيتم تنبيهك إذا كان السائق قد ابتعد مسافة 500 متر عن الطريق الصحيح، طبعًا هذه المسافة كافية لإجراء تعديلات صغيرة وتفضيلات القيادة الشخصية وتجنب المرور.

أخيرًا، هذه الميزة تظهر لبعض مستخدمي خرائط جوجل، بالتالي يُفهم أنها من جهة الخادم ومتاحة حاليًا في بعض البلدان، لذلك ليس من المؤكد أنها ستصل للجميع، ولكن نأمل عكس ذلك.