تعرف على سبب استدعاء الصين لسيارات "مرسيدس"

كتب: باسل الحلواني

كشفت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، في بيان رسمي، عن اعتزامها استدعاء حوالي 44900 سيارة مرسيدس، في الصين، بدايةً من 25 أكتوبر المقبل، بسبب ظهور مشكلة في الإطارات الخاصة بهذه السيارات.

وقال البيان، إن الاستدعاء سوف يشمل السيارات المستوردة، وبعض السيارات محلية الصنع، التي أُنتجت خلال الفترة بين 20 أبريل عام 2016، و4 مايو 2019، من قبل شركتي بكين بنز للسيارات، ومرسيدس

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بنز تشاينا لبيع السيارات.

وأفاد البيان، بأن العيب الذي تم اكتشافه، قد يتسبب في انتفاخ الإطارات، الأمر الذي يمثل تهديداً لسلامة ركاب السيارة.

وأكدت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، أن الأجزاء المعيبة للسيارات المستدعاة، سيتم استبدالها مجاناً، دون أن يتحمل العملاء أية أعباء مالية.